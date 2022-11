SNS vai ter consultas ao sábado

O PS apresenta este sábado em Lisboa a versão final do seu programa eleitoral, que dá prioridade ao reforço do investimento público e à melhoria dos serviços públicos, embora mantendo as contas certas de Mário Centeno como imagem de marca (não por acaso, o ministro das Finanças será um dos oradores convidados, precisamente para falar de “contas certas”). Uma das apostas dos socialistas para a melhoria da qualidade dos serviços públicos é a saúde, uma das áreas sob maior crítica na reta final da legislatura.

Uma das medidas assumidas pelo PS com vista a um SNS “mais justo e inclusivo”, e que “responda melhor às necessidades dos cidadãos” é a generalização de consultas programadas aos sábados nos hospitais públicos. Uma medida que permitirá garantir mais consultas externas, de forma a melhorar o acesso dos utentes. Já existem algumas unidades de saúde onde é possível agendar consultas ao sábado, mas é ainda uma prática excecional, que os socialistas se comprometem a generalizar. A medida terá custos evidentes, numa altura em que as contas do SNS estão sob pressão e em que continuam a faltar médicos, mas até ao fecho desta edição não foi possível apurar se esta alínea do programa está com contas feitas.