Rui Rio promete descida da carga fiscal

Caso o PSD chegue ao Governo nas eleições de Outubro, promete baixar a carga fiscal no país ao longo da próxima legislatura. Uma benesse tanto para as famílias como para as empresas.

Depois de no ano passado ter atingido um máximo histórico, nos 35,2% do PIB, a promessa do PSD de Rui Rio é baixar este valor até aos 33,3% do PIB em 2023. Esta é uma das premissas inscritas no cenário macroeconómico do partido, apresentado esta terça-feira em Lisboa.

Estimando que em 2019 a carga fiscal se vai situar nos 34,9% do PIB, o PSD aponta para uma redução de 1,5 pontos percentuais até 2023. O equivalente, segundo o partido, a um corte de impostos de 3,7 mil milhões de euros ao longo da legislatura.

Como vai isto ser feito? O PSD não concretizou, para já, as medidas, indicando que vão ser reveladas progressivamente. Mas, o documento apresentado esta terça-feira levanta a ponta do véu, apontando para a redução da carga fiscal em sede de IRS sobre os rendimentos das pequenas e médias poupanças das famílias. Bem como para benefícios fiscais à não distribuição de lucros das empresas.

Uma forma de, ao mesmo tempo, promover a poupança e o investimento.