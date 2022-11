Vai Ficar Tudo Bem #31 “Os meus alunos de ginástica sénior treinam mais agora do que antes da pandemia”

Numa troca rápida de mensagens, combinámos falar ao telefone às 22h, para que Maria tivesse tempo de deitar os seus três pequenos filhos (um com cinco anos, outro três e um bebé de 7 meses), antes de se dedicar a falar destes tempos de confinamento. Um horário que tem vindo a ser adotado nas últimas semanas, porque é nesse intervalo entre adormecer os filhos e terminar o seu dia que Maria Spratley aproveita para fazer muitas das tarefas profissionais, como gravar vídeos de treino para os seus alunos. "Durante o dia não consigo trabalhar. Tem de ser manhã cedo ou depois de deitar os meus três filhos, mudo de roupa e preparo tudo para gravar o treino, que depois envio por whatsapp ou publico nas redes sociais", afirma a professora especializada em ginástica sénior. Um desafio e um esforço que faz sem hesitar, porque assumiu o tempo de confinamento como o "tempo de missão" de não perder o contacto com os seus cinquenta alunos, muitos deles em aulas na 'Ginástica+50' há mais de dez anos. "Desde o início assumi o compromisso de gravar treinos e nunca falhei. Envio e depois cada um faz ao seu ritmo." Segundo a personal trainer, muitos deles até treinam mais agora do que antes da pandemia. Talvez porque é a forma de se "focarem em algo que lhes faz bem" e que ajuda a libertar a pressão de fazerem parte do grupo de risco mais visado na pandemia da covid-19. Já Maria não perde a esperança de voltar a reunir os alunos numa aula de grupo, mas enquanto o futuro permanece uma incógnita, a professora aproveita um dia de cada vez para treinar e motivar os seus alunos à distância da tecnologia.

Ouça o episódio #31 de #Vai Ficar Tudo Bem, uma iniciativa do jornal Expresso para acompanhar e ajudar os portugueses que se encontram neste momento em casa. Assine em Apple Podcasts, Soundcloud, Spotify e em qualquer plataforma de podcasts. Ou ouça aqui em baixo.