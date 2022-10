Vai Ficar Tudo Bem #3 José Eduardo Pinto da Costa: “O meu conselho é que leiam e vejam filmes”

Segundas, terças e quartas de manhã. Assim é o horário do professor catedrático e doutor em Medicina Legal, José Eduardo Pinto da Costa, na Universidade Portucalense. Por causa da covid-19 está a dar aulas através da internet para mais de duzentos alunos - "ser presencial é diferente, mas de qualquer das maneiras [online] é moderno, de ponta".

Aos 85 anos, o conhecido médico legista fala sobre o isolamento profilático, as rotinas suspensas e a forma como vê as mais recentes notícias sobre o novo coronavírus. "Espero que a população fique em casa para diminuir a possibilidade de contágio" e sublinha: "no meu círculo de contacto, todas as pessoas estão a cumprir [o isolamento], e vão comunicando através do telefone, porque estar isolado do ponto de vista psicológico é extraordinariamente complicado".

