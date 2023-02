“Já me chamaram pequena, farrusca, trambolho. Uma vez no shopping ouvi 'Olha, vai ali uma anã' e a minha mãe fez um escândalo”

manuel guerra

“Um dia, no colégio de freiras, dois rapazes puseram-me no lixo e deram-me pontapés. Fiquei muito mal, foi hardcore.” Esta história contada por uma das convidadas de Bruno Nogueira na estreia do programa Tabu é apenas uma de várias situações de violência física e psicológica que muitas pessoas com deficiência física reconhecem no seu passado. Do insulto verbal à humilhação física, são muitos os preconceitos espelhados na sociedade civil junto de pessoas que sofrem de algum tipo de deficiência e é precisamente neste ponto que Bruno Nogueira decide brincar. Até onde podemos rir? O humor tem limites? E podemos aprender alguma coisa através de uma piada?

d.r.

Sérgio é tetraplégico desde os 21 anos, Inês tem 65% do corpo queimado e foi-lhe amputada uma perna, Micaela sofre de pseudocondroplasia desde pequena e Luís nasceu com uma má formação congénita. Durante uma semana, Bruno Nogueira viveu com este grupo, ouviu as suas histórias, percebeu como se integram, como são olhados e os obstáculos com que vivem. Depois, pegou nestas histórias e tornou-as protagonistas de Tabu, um espetáculo de comédia sem limites.

manuel guerra

d.r.

Até onde podemos rir? Assinado por Bruno Nogueira, Tabu é um programa que combina emoção e comédia e que prova que o humor é para todos. Durante uma semana, Bruno Nogueira vai viver com cada grupo, ouvir as suas histórias, perceber como se integram, como são olhados e os obstáculos com que vivem. Depois, irá tornar estas histórias as protagonistas de um espetáculo de stand-up sem limites.

Oiça e subscreva este podcast em qualquer plataforma online ou veja na íntegra as duas temporadas na Opto.