Ajoelhou, vai ter que indemnizar

Oremos, irmões, pelos pecados dos nossos missionários. Irmã Júlia Pinheiro insurgiu-se contra a flatulência, reza dez avé Maria. Frei Zink proferiu o nome do Senhor em vão, dirá vinte pais-nossos e será castigado: uma semana a comer saladas. Irmão Serrão da congregração dos Dragões Imaculados fez o sinal da cruz, cumprirá uma semana de castigo sem ler o Correio da Manhã. Casta irmã Blanco não cometeu nenhum pecado e devido ao seu imaculado ativismo animal será canonizada em Berlim, onde se espera que seja graciada pela divina mão do juri. Perdoe-lhes, Senhor, que eles não sabem o que dizem.

