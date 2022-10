Sentido Único #04. Como é que um acrobata está no Mediterrâneo a conduzir barcos?

Christian tem 40 anos e é alemão. O trabalho como artista e acrobata permite-lhe ter muito tempo livre. Agora, com a pandemia e a falta de espetáculos, candidatou-se à Sea-Eye para vir em missão de salvamento e resgate no Mediterrâneo. Três dias antes da operação arrancar, ligaram-lhe: havia uma desistência e o lugar como condutor do barco de apoio estava vazio. Ele aceitou.

O novo podcast do Expresso, Sentido Único, conta as histórias da rota migratória mais mortal do mundo. A jornalista Marta Gonçalves está a bordo do navio de salvamento e resgate Alan Kurdi e todas as semanas vai apresentar histórias em cinco minutos de quem salva ou de quem é salvo no centro do Mediterrâneo.

joão carlos santos

'Sentido Único' conta com ilustrações de João Carlos Santos e pode ser ouvido no site do Expresso, em Apple Podcasts, Soundcloud, Spotify ou qualquer outra plataforma de podcasts.