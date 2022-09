Sentido Único #03. O primeiro emprego da Stefi é salvar pessoas

Stefani tem 26 anos e é marinheiro. Licenciada em ciências náuticas, numa universidade na Alemanha, nunca fez voluntariado ou esteve associada a organizações-não governamentais (ONG). Estudou para ser marinheiro. E é-o. Nunca pensou que o iria fazer num navio como o Alan Kurdi, que sai para o centro do Mediterrâneo para resgatar pessoas.

Além de ser uma espécie de polícia do lixo a bordo - não deixa ninguém pôr o lixo no caixote errado - a Stefi ensinou-me uma coisa muito importante para sobreviver num navio: “anda mais rápido e sempre com uma mão pronta para te agarrares à parede. É mais fácil não te desequilibrares com o balanço do navio”.

O novo podcast do Expresso, Sentido Único, conta as histórias da rota migratória mais mortal do mundo. A jornalista Marta Gonçalves está a bordo do navio de salvamento e resgate Alan Kurdi e todas as semanas vai apresentar histórias em cinco minutos de quem salva ou de quem é salvo no centro do Mediterrâneo.

joão carlos santos

'Sentido Único' conta com ilustrações de João Carlos Santos e pode ser ouvido no site do Expresso, em Apple Podcasts, Soundcloud, Spotify ou qualquer outra plataforma de podcasts.