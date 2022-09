Sentido Único #02. O último dia do Jan

Mecânico, biólogo marinho, cientista, engenheiro, comandante de resgate. Neste momento chefe da equipa técnica do estaleiro. Recusa definir-se apenas como uma coisa. “Sou humano.” E apenas isso, diz, o define. Fartou-se da ciência, perdeu-se, aprendeu a ser um faz tudo. Foi para o Uganda. Viveu e trabalhou. Está há três anos com a Sea-Eye, depois de um amigo o ter desafiado a fazer voluntariado durante as férias.

O Alan Kurdi está há mais de dois meses no porto e desde então que Jan está com ele. É alemão, nascido em Bonn e tem 40 anos.

joão carlos santos

O novo podcast do Expresso, Sentido Único, conta as histórias da rota migratória mais mortal do mundo. A jornalista Marta Gonçalves está a bordo do navio de salvamento e resgate Alan Kurdi e todas as semanas vai apresentar histórias em cinco minutos de quem salva ou de quem é salvo no centro do Mediterrâneo.

'Sentido Único' conta com ilustrações de João Carlos Santos e pode ser ouvido no site do Expresso, em Apple Podcasts, Soundcloud, Spotify ou qualquer outra plataforma de podcasts.