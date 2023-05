Belém vs. São Bento: xeque ao Presidente salva Galamba

Na semana que passou, o país inteiro esperava a saída do ministro das Infraestruturas do executivo socialista, mas António Costa segurou-o depois de este apresentar a carta de demissão. Depois do anúncio do primeiro-ministro, Marcelo Rebelo de Sousa prontamente anunciou que estava em desacordo com a decisão. Começa assim mais um embate entre o Palácio de Belém e de São Bento, desta vez com uma intensidade que se espera superior à habitual. O Sem Moderação foi emitido a 02 de maio na SIC Notícias.