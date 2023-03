O exemplo dos ismaelitas, os zigues do Governo e os zagues de Macron

Ainda mal tinha começado uma certa querela institucional sobre a eficácia das medidas emblemáticas do chamado pacote da habitação, quando o governo decidiu gastar uma parte da folga orçamental de 2022 no combate à inflação e numa tentativa de aplacar diversos grupos profissionais na administração pública. Em cima da mesa está o apoio direto aos mais carenciados, o IVA zero num cabaz de bens essenciais, e progressões futuras mais rápidas nos professores e noutros grupos que tiveram carreiras congeladas nos últimos anos. Chegarão a tempo as medidas? Entretanto, terça-feira foi dia de greve geral em França na sequência da aprovação da lei que aumenta de 62 para 64 anos a idade de reforma. Depois de sobreviver a uma moção censura no parlamento, vai o governo Macron sobreviver à contestação social? O Sem Moderação foi emitido a SIC Notícias a 28 de março.