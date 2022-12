Apoios extra, política salarial e orçamental e o campeonato do mundo ibérico-ucraniano de 2030

Com a Argentina nas nuvens decoradas com o ouro da Copa do Mundo, Portugal despediu-se da competição nos oitavos, mas está na fila para a organização do evento em 2030. Depois de toda a polémica em torno da escolha do Catar e da falta de simpatia pela FIFA que o mundial despertou, quais seriam as vantagens de nova candidatura? E na semana em que se iniciam os pagamentos do apoio extraordinário adicional, está de novo instalada a discussão sobre as opções orçamentais do governo em tempo de incerteza e crise inflacionista: aumentar salários ou assegurar prudência perante a dúvida futura? Muitas perguntas no Sem Moderação de 20 de dezembro, emitido na SIC Notícias.

Imagine uma orquestra sem maestro, um jogo sem árbitro, um julgamento sem juiz, uma cidade sem semáforos, uma sala sem professor. Imagine um debate sem moderador. Todas as terças-feiras na SIC Notícias e no dia seguinte em podcast, o debate entre Francisco Mendes da Silva, José Eduardo Martins, Daniel Oliveira e Pedro Delgado Alves.