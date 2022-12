O que não “mata” Trump fortalece-o ou enfraquece-o?

Donald Trump reagiu ao relatório do congresso que sugere ao Departamento de justiça que o acuse de quatro crimes, acusando a Comissão de Investigação de estar a fazer política partidária, concluindo: “O que não me mata, fortalece-me”. O processo é, para já, apenas político, mas a Justiça está a investigar o ex-presidente. Neste episódio, conversamos com Pedro Cordeiro, editor de Internacional do Expresso.

tiago pereira santos

