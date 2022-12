Cheias em Lisboa, direita dividida na eutanásia

Enquanto o Mundial chegava ao fim para Portugal e o país acordava para o mundo, caiu uma chuvada em cima. Sobretudo em Lisboa, que se inundou mais uma vez. E tão certa como a chuva torrencial por estes dias, é a discussão em torno da eutanásia, mais uma vez aprovada no Parlamento. Definitiva ou temporariamente, o PSD tentou um referendo à última da hora, tendo Pedro Passos Coelho regressado para trocar argumentos com Luís Montenegro sobre o assunto. Temas para debater depois do boletim meteorológico do Sem Moderação exclusivamente disponível em podcast.

