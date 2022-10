Marcelo no confessionário e o Orçamento anti-geringonça

Depois do acordo de concertação social assinado pelo Governo e parceiros sociais, a proposta de Orçamento do Estado foi apresentado segunda-feira por Fernando Medina e, tirando a esquerda fora do PS, só a direita parece dizer que se exagerou um pouco na contração. Quem também exagerou nas suas declarações foi Marcelo Rebelo de Sousa que, depois de afirmar que "haver 400 casos [de abusos na Igreja] não me parece que seja particularmente elevado", teve de emendar a mão, garantindo que foi mal interpretado, e afirmando que "infelizmente terá havido números muito superiores em Portugal". O Sem Moderação foi emitido na SIC Notícias a 11 de outubro.

