“Das piores coisas que se pode chamar a alguém é esquizofrénico. Isso não é correto. Apesar das minhas limitações, eu posso ser uma pessoa”

Cerca de 50 mil portugueses sofrem de esquizofrenia, uma das doenças mentais mais graves e mais estigmatizadas, em relação à qual ainda há um grande desconhecimento. No novo episódio do podcast “Que Voz é Esta?”, falamos das causas e dos sintomas desta patologia, da evolução dos tratamentos, da forma como a sociedade olha para estes doentes e do impacto que isso tem na sua vida. Oiça as explicações de Manuela Silva, psiquiatra do Hospital de Santa Maria, e o testemunho de Violeta, de 43 anos, que aos 21 foi diagnosticada com transtorno psicótico do espectro da esquizofrenia