José Caldas de Almeida: “A ameaça de pobreza, o receio do desemprego e as dívidas são um fator fortíssimo na base de doenças mentais”

No primeiro episódio do “Que Voz é Esta?”, o podcast do Expresso dedicado à saúde mental, o psiquiatra José Miguel Caldas de Almeida explica por que razão há uma prevalência tão alta de doença mental em Portugal, fala sobre as perturbações mais comuns, como a ansiedade e a depressão, e deixa alguns conselhos sobre a melhor forma de preservar o bem-estar psicológico. “Portugal tem um dos índices mais elevados de desigualdade social e económica na Europa. É mau para a saúde mental das pessoas ser pobre, é ainda pior tornar-se pobre e é muitíssimo pior ser pobre ao lado dos muito ricos”, diz o professor catedrático jubilado de Psiquiatria. Oiça aqui o primeiro episódio

