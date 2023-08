“The Ballad of Darren”: o melhor disco dos Blur do século XXI?

Não se trata propriamente de um regresso, pois a banda britânica já tinha lançado “The Magic Whip” em 2015, mas “The Ballad of Darren” já é, sem dúvidas, o melhor álbum dos Blur deste século. Emotivo mas também enérgico, “The Ballad of Darren” vai ilustrar o segundo concerto da banda em solo português este ano: depois de atuarem no festival Primavera Sound, no Porto, aterram no festival MEO Kalorama a 31 de agosto.