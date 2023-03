Depois da catástrofe: 20 anos de “Yankee Hotel Foxtrot” dos Wilco

Vinte anos após o lançamento do incontornável disco dos Wilco, “Yankee Hotel Foxtrot”, Pedro Mexia e Inês Meneses falam sobre as circunstâncias e a importância deste registo da banda de Jeff Tweedy, um disco que esteve para sair precisamente no dia 11 de setembro de 2001 e que se tornou num clássico. Fala-se também de outro disco com 20 anos, “Bodily Functions” de Herbert.