Independente mas pouco demente: Miguel Esteves Cardoso e as suas crónicas no jornal O Independente

“Lembro-me de que nenhum de nós gosta deste jornal, e todos passamos a vida a dizer mal deste jornal, mas ninguém gosta que se diga mal deste jornal.” É assim que Miguel Esteves Cardoso escreve sobre o jornal Independente, que ajudou a fundar. As crónicas que assinava no jornal estão pela primeira vez reúnidas no livro “Independente Demente”. Pedro Mexia e Inês Meneses lembram que O Independente ajudou muitos políticos a cair mas que também foi uma espécie de “Laboratório MEC”. O livro “Como Perder uma Eleição”, de Luís Paixão Martins e Garota Não foram outros dos destaques deste PBX.