Bárbara Guimarães: “Tenho dificuldade em dizer às vítimas de violência doméstica para se queixarem. Tudo demora e desgasta”

Num podcast muito dado a homenagens e celebrações de pessoas individuais, optámos por falar de um tema pouco aprofundado e até visto com desconfiança: a amizade entre as mulheres. As mulheres podem ser amigas umas das outras? O preconceito diz que não, que as mulheres “são más” umas com as outras - ou “peixes frios”, que também os há, como diz a nossa convidada - mas a verdade é bem diferente. Falámos sobre o significa “ter amigas” na vida de cada uma, a importância de esquecer brigas, e sobre aquela competição inicial que se torna uma amizade de toda a vida: “As verdadeiras amizades entre mulheres não são competitivas”, observa Bárbara Guimarães. Refere que “sororidade é uma palavra pesada” para descrever o que deveria ser uma união natural entre as mulheres que optam por “dar uma folga” àquelas de quem discordam. Prefere o verbo “blimundar”, que inventou com Ana Saramago, e que ambas querem ver incluído no dicionário. Quer saber o que é? É só ouvir o episódio.