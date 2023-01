2023 a olhar para 2022 com The Smile, Mykki Blanco e Annie Ernaux

Entramos em 2023 a olhar para 2022 e começamos pela música e pelos livros de ensaio. Annie Ernaux, que protagonizou o momento literário do ano ao vencer o prémio Nobel, mas também a re-edição de “Escrítica Pop” de Miguel Esteves Cardoso e um olhar para a edição literária portuguesa, que continua forte mesmo após a notícia que deu conta que 61% dos portugueses não leram um livro no último ano. The Smile, com o seu álbum de estreia e Mykki Blanco foram as escolhas musicais deste episódio. 2022 ainda continua janeiro fora.

mário henriques

