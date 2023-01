Rita Castro Blanco: “Cada maestro é um maestro; quero dirigir como eu própria”

Rita Castro Blanco iniciou os seus estudos musicais no Conservatório de Música da Metropolitana de Lisboa e depois na Academia Nacional Superior de Orquestra, onde obteve a Licenciatura em Música de Direção de Orquestra. Em 2019 concluiu o Mestrado de Música em Performance do Royal Northern College of Music. Na prova final de Mestrado dirigiu um programa em que incluiu compositores portugueses à frente da BBC Philharmonic. Rita Castro Blanco desenvolve a sua carreira sobretudo em Portugal e no Reino Unido.

Desde criança que Rita Castro Blanco e os irmãos viveram num ambiente em que se cultivava o amor à música. Começou a tocar violino aos cinco anos mas aos 18 percebeu que, afinal, não queria ser violinista. Quando teve as primeiras aulas de direção de orquestra decidiu que essa seria a sua vida, a dirigir os músicos e não a tocar e a estudar sozinha. Conta que o seu gosto em dirigir uma orquestra passa por reconhecer diferentes modos de tocar uma peça, “saber ler os sinais”, aprendendo com os músicos e não impondo a sua visão: “Eu não sou nada sem os músicos”, sublinha. Quanto ao seu estilo como maestrina, observa que não quer imitar ninguém, até porque “nem seria possível”.

Nunca teve nenhuma experiência desagradável por ser uma mulher num meio tradicionalmente masculino. Conta, porém, que ouviu “conselhos para mulheres” sobre o que não vestir, como por exemplo, saias. “A música tem de sair do nosso corpo”, refere, o que por vezes impressiona pessoas mais novas. “O nosso corpo, o nosso tronco, as pernas, tudo mexe e tenho de usar roupa que me permita liberdade de movimentos.”

Houve ainda espaço para falarmos sobre a extraordinária violoncelista portuguesa Guilhermina Suggia e da editora La Boîte à Pépites, criada pela violoncelista Héloïse Luzzati com o objetivo de divulgar o trabalho de mulheres compositoras sobre as quais nunca ouvimos falar.

Nas habituais recomendações tivemos as “Janeiras”, interpretadas por Lucília Maria Brás e a série “Wednesday”, da Netflix.

