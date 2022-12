PBX: Amor-combate: Nina Nastasia e uma surpresa chamada Charlotte Rampling

“Riderless Horse” é o pesado disco de Nina Nastasia inspirado na relação abusiva com o seu companheiro, produtor e manager de 25 anos, Kennan Gudjonsson, que se suicidou no dia a seguir a Nina anunciar a sua separação. Abuso, controlo e manipulação num disco intimista gravado por Steve Albini. A atriz Charlotte Rampling lança “De l’amour mais quelle drôle idée”, uma boa supresa e outro dos destaques deste episódio do PBX.

mário henriques

