O grande varredor da cultura

Em semana de pesar mundialístico, Júlia Pinheiro vira-se para a bruxaria e quebra uma maldição antiga. Rui Zink professa a sua admiração pelo conde Drácula, que irá regressar qual vampiro de Belém. Manuel Serrão é o novo reforço da Oliveirense e Rita Blanco sente-se pouco inspirada. Agora que Cristiano Ronaldo está desempregado vai ter mais tempo para ouvir A Noite da Má Língua.



