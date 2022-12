PBX: Manuel António Pina, o poeta que aceitou todas as influências

d.r.

Uma questão importantíssima na obra do poeta Manuel António Pina, que morreu há dez anos, é “a ideia que nós [os escritores] chegámos tarde às coisas”, reflete Pedro Mexia. O poeta, que recebeu o prémio Camões em 2011, irá ser recordado ao longo do próximo ano na Feira do Livro do Porto por João Gesta. Recordamos também outras poesias: Mimi Parker dos Low, falecida a 5 de novembro, vai ser homenageada ao longo do mês de dezembro aqui no PBX.

mário henriques

