Será o plágio uma constante transversal a todas as artes?

“Bons artistas copiam, grandes artistas roubam.” Esta frase atribuída a Picasso é uma provocação para reflectirmos sobre o sentido da palavra “plágio” e as suas implicações. Na arte, na academia, no jornalismo, há casos de plágio que constituem uma clara ofensa aos direitos de autor, mas há outros no limbo da dúvida. Onde estão a verdade e a mentira? Hoje vamos falar do plágio e das suas derivações.

Um programa semanal da SIC em parceria com a Sociedade Portuguesa de Autores, que junta o físico e professor universitário Carlos Fiolhais, a escritora Dulce Maria Cardoso e o musicólogo e também professor universitário Rui Vieira Nery. A moderação da conversa é de Cristina Ovídio. Ouça aqui mais episódios: