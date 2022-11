Já havia levantado o Smog para surgir em nome próprio como Bill Callahan mas parece ser agora com o novo disco “YTILAER” que a vida sorri definitivamente a um dos mais carismáticos músicos norte-americanos. As camadas deste novo disco que abraça a “condição humana” revelam-se com as sucessivas audições: Bill Callahan “abraçou o mundo”?

mário henriques

PBX é um programa de Inês Meneses e Pedro Mexia sobre a atualidade cultural. Ouça aqui outros episódios: