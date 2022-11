Ana Moura e a maternidade: “Tornei-me uma leoa invencível”

"Passei por fases mais complicadas que nunca pensei conseguir ultrapassar mas senti uma força imensa. Estava forte. Sinto-me capaz de fazer tudo e faço-o com a Emília sempre comigo, a minha melhor amiga, como costumo dizer", conta Ana Moura sobre a filha e sobre a experiência de ser mãe. Uma das piores fases, revela, foi ter de lidar com a morte prematura do irmão depois de um acidente de viação. "Um choque. Foi a minha sobrinha que me ligou e depois fui eu que dei a notícia aos meus pais. Eu não sabia o que dizer. Eu nem sei como é que eu disse porque eu cheguei à porta dos meus pais em pânico". A vida e a morte, pela voz e testemunho de Ana Moura, nesta emissão do Alta Definição emitido a 12 de novembro.

