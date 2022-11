Palavra de Autor #27 Maria do Rosário Pedreira: “Estamos num período baixo da literatura”

Maria do Rosário Pedreira está há muitos anos a separar o trigo do joio. Como ela própria diz, vem do tempo em que os autores escreviam melhor que os editores e em que os editores se limitavam a ser “publicadores”.

Na era da auto-publicação, a possibilidade de encontrar coisas medonhas é enorme, garante a editora da D. Quixote, grupo Leya. Segundo Maria do Rosário Pedreira, escreve-se mais, mas escreve-se mal. Leem-se livros, mas não os que ela considera literatura; sendo ainda que literatura é um conceito que gera muita confusão.

Sumário de uma conversa mais longa que começa a propósito da escritora sul-coreana, Han Kang, de quem Maria do Rosário Pedreira gostou mesmo antes dela ganhar o Booker Prize em 2016.