Preconceito

A nossa sociedade está carregada de estigmas, uma espécie de palas que nos toldam a visão e nos impedem de viver e criar em pleno. “Os preconceitos têm mais raízes do que os princípios” escreveu Nicolau Maquiavel. Hoje vamos conversar sobre a construção de preconceitos e a sua presença em todas as esquinas do mundo.

Um programa semanal da SIC em parceria com a Sociedade Portuguesa de Autores, que junta o físico e professor universitário Carlos Fiolhais, a escritora Dulce Maria Cardoso e o musicólogo e também professor universitário Rui Vieira Nery. A moderação da conversa é de Cristina Ovídio. Ouça aqui mais episódios: