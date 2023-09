Guerras geram guerras: no Sahel, como no Corno de África, há mão internacional

A situação no Níger, após o golpe militar de 26 de julho, continua confusa, porém goza de apoio popular e não foi resolvida pela intervenção de forças africanas da CEDEAO (Comunidade de Estados da África Ocidental), a organização sub-regional que avançou logo na altura com um ultimato de pressão sobre os golpistas.

A França é potência non grata. O Presidente Emmanuel Macron resiste à expulsão do seu representante em Niamey pela junta militar, alegando não lhe reconhecer legitimidade, e tudo indica que se vai chegar a uma situação insustentável.

Há esforços diplomáticos, como o da Argélia, em simultâneo para tentar encontrar uma solução política, que evite intervenções externas e o contágio de toda a região do Sahel.

Na Etiópia reacendem-se focos de conflito, desta vez na região de Ahmara. O Corno de África, tal como o Sahel, espelha a complexidade dos interesses internacionais que se jogam neste tabuleiro africano. As guerras geram guerras e elas perduram para lá do tempo em que se mantêm nas manchetes internacionais.

Para nos ajudar a avaliar o risco regional e a lembrar o incêndio moderado que consome o Corno de África o convidado deste episódio do MASP sobre África é Manuel João Ramos, Professor associado no Departamento de Antropologia e investigador no Centro de Estudos Internacionais do ISCTE-IUL, e um dos coordenadores do Grupo Temático: Africa in the Indian Ocean da rede europeia AEGIS. Tem investigado sobre a Etiópia há mais de 20 anos, e na Etiópia desde 1999.

