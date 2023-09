Guerra na Ucrânia: “Há uma linha de ponta da tecnologia portuguesa que está envolvida nesta guerra”

Nuno Rogeiro avalia, neste Leste Oeste, a ajuda que os portugueses têm dado aos ucranianos na ofensiva do conflito. “Nós achamos que Portugal enviou para a Ucrânia material usado” , os números e os dados que refutam essa ideia são esta semana apresentados pelo comentador. E esta não é única guerra analisada, há ainda tempo para falar da “guerra dos satélites”, nas palavra de Nuno Rogeiro, em que Musk está envolvido por escolher ocultar dados relevantes à ofensiva da Ucrânia aquando da tentativa de destruir a frota russa no Mar Negro. Face ao sismo que abalou Marrocos e já contabiliza mais de mil vítimas, é deixada uma nota de solidariedade para com o país próximo a Portugal. Este é o Leste Oeste desta semana para ouvir em podcast. O programa foi emitido na SIC Notícias a 10 de setembro.