Na Guatemala dos cravos vermelhos há quem queira assassinar o Presidente Arévalo (que acaba de ser eleito)

Num país “onde a corrupção é endémica e vem do tempo dos espanhóis”, Bernardo Arévalo foi eleito Presidente com o voto popular, porque o (seu) Movimento Semilla é uma semente de esperança e de mudança.

Aos 64 anos, “é um homem muito sereno, que tem muito trabalho pela frente e precisa do apoio [de todos e] da comunidade internacional” para conseguir tomar posse no dia 14 de janeiro de 2024, alerta eurodeputada socialista Maria Manuel Leitão Marques, que integrou a Missão de Obervadores Eleitorais da União Europeia, no sufrágio de 20 de agosto.

Filho do primeiro do primeiro Presidente eleito por voto popular na Guatemala, Juan José Arévalo, Bernardo nasceu no Uruguai, país onde o seu pai se exilou depois do golpe militar que depôs o seu sucessor, Jacobo Àrbenz.

Este golpe orquestrado pelos americanos, é o tema do último romance do Nobel da Literatura, Mario Vargas Llosa. O livro tem edição portuguesa com o título Tempos Duros.