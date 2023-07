“O custo de vida é extremamente alto na Venezuela. Continuam a existir muitíssimas dificuldades e uma grande desigualdade no acesso a bens”

A moeda da Venezuela (bolívar) é fraca, o salário mínimo não dá para comprar quase nada e metade da população vive em situação de pobreza extrema, incluindo parte dos mais de 200 mil portugueses e luso-descendentes que vivem neste país da América do Sul. Para nos falar do quotidiano deste país temos connosco Laura Melo, diretora do PAM na Venezuela, e Hector de Franca, que lá nasceu há 38 anos, mas que agora vive na Madeira devido à falta de condições de segurança para criar a filha na terra onde cresceu. Este é mais um episódio do podcast O Mundo A Seus Pés dedicado à América Latina