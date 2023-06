Polónia na encruzilhada entre populismo e valores europeus

Com eleições legislativas a marcar para o outono, a Polónia já conta cabeças de um lado e de outro da refrega política. O ultradireitista Partido Lei e Justiça, no poder há oito anos, procura o terceiro mandato, sempre sob a égide do antigo primeiro-ministro Jaroslaw Kaczynski, que em tempos partilhou o poder com o seu gémeo Lech, já falecido. Já o centro liberal aposta, ao que tudo indica, no também antigo primeiro-ministro Donald Tusk, mais tarde presidente do Conselho Europeu.

Para analisar o estado de coisas, o editor da secção internacional, Pedro Cordeiro, conversa com a Madalena Meyer Resende, investigadora do Instituto Português de Relações Internacionais dedicada aos assuntos europeus, e com o jornalista Hélder Gomes, autor de um recente trabalho sobre a Polónia no Expresso. A edição técnica do episódio é de Salomé Rita.

