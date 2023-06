A Bolívia tem uma relação contraditória com a igreja católica e está revoltada com os abusos sexuais. Ouça a opinião de dois especialistas

Os bolivianos estão a viver um momento de raiva e tensão contra a igreja católica, instituição que é (simultaneamente) a igreja da teologia da libertação e um símbolo de opressão e colonização.

O padre jesuíta Alfonso Pedrajas escreveu um diário onde descreve, na primeira pessoa, os abusos sexuais contra crianças e menores que frequentavam escolas católicas onde foi professor.

O jesuíta Alfonso Pedrajas chegou à Bolívia em 1971, e morreu de cancro em 2009 com 62 anos. Ao longo do tempo escreveu as suas memórias jeito de diário e confissão num computador.

Após a sua morte, o sobrinho que ‘herdou’ o conteúdo computador do denunciou “os abusos perante várias autoridades religiosas e judiciais e nunca obteve resposta: a suspeita de que a permissividade e o ocultamento do caso prevaleceram sobre a dor causada é devastadora”, lê-se num editorial do diário espanhol El Pais., jornal que publicou trechos do diário no final de abril.

A investigação está em curso, mas o escândalo envolve religiosos de várias ordens, alguns estão vivos, e pode provocar uma verdadeira “crise diplomática entre a Bolívia e o Vaticano”, diz neste episódio do podcast O Mundo A Seus Pés, o professor de Ciências da Religião, Paulo Mendes Pinto.

Para além deste investigador contamos com o testemunho da pesquisadora brasileira Mariana Malheiros, que fez trabalho de campo na Bolívia “o primeiro estado multinacional” que contempla as nações indígenas, e que fala da forma como as opções teológicas de João Paulo II abriram espaço para confissões evangélicas de direita em detrimento da igreja da Teologia da Libertação que estava do lado dos mais pobres.