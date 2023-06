Velhos hábitos: o "vazamento" de informação que desvirtua a Justiça, a vitória de Erdogan e a "cartada" de Sánchez

A operação tutti frutti e os casos de "flagrante violação" do segredo de justiça merecem a condenação de Sousa Tavares, que fala numa banalização do tema e aponta o dedo a quem não responsabiliza os autores das fugas de informação. A vitória de Erdogan na Turquia também merece análise, com o cronista a considerar que um dos trunfos foi capitalizar a humilhação sentida quando a UE "fechou a porta" na cara aos turcos. A "cruzada" do ocidente contra quem pensa de maneira diferente e a falta de discussão em Portugal sobre o apoio à guerra, também têm destaque. A antecipação das legislativas em Espanha e a série sensação dos Açores que acaba de perder um espectador, são ainda temas que marcam esta edição. Ouça o podcast Miguel Sousa Tavares de Viva Voz.