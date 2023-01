"Um dia de vergonha, um trauma na história da República brasileira, até o tapete da princesa Isabel foi destruído" pelo bolsonarismo

No momento em que o Brasil e o mundo procuram repostas para as causas e consequências do bárbaro ataque às casas que simbolizam a democracia brasileira – Palácio do Planalto (poder executivo), Palácio do Congresso (poder legislativo e a sede do Supremo Tribunal Federal (poder judiciário) – o Expresso desafiou dois académicos brasileiros na área do Direito e da Filosofia Política para analisar este inédito ataque à democracia.

A análise do professor de Teoria do Direito da Universidade de São Paulo, José Reinaldo Lopes, e do catedrático de Filosofia Política e ex-diretor da Biblioteca Nacional do Brasil, Renato Lessa que nos ajuda a encontrar respostas sobre o presente e o futuro do Brasil, e a entender se houve laxismo, inépcia e subvalorização do perigo por parte das autoridades e do próprio Presidente Lula da Silva.

Neste episódio extra sobre o violento e inédito ataque aos símbolos da democracia brasileira, conversámos com José Reinaldo Lopes, Professor de Teoria do Direito da Universidade de São Paulo, Renato Lessa, autor de vários livros e artigos sobre o sistema político brasileiro e Professor de Filosofia Política da Pontificia Universidade Católica do Rio de Janeiro, e Manuela Goucha Soares, jornalista da editoria internacional do Expresso.

