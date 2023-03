O que é feito da Síria? Em guerra há 12 anos, o ordenado médio dá para dois dias e o terrorismo continua a fazer vítimas

A guerra da Síria começou com uma revolução popular que naquela altura, em 2011, corria também pelas ruas das principais cidades do Egito ou da Tunísia - e ainda não acabou. O Presidente, Bashar al-Assad, não foi deposto, e para se manter no poder aterroriza, há mais de doze anos, a sua população.

Cerca de 500 mil pessoas morreram na guerra, perto de 80% das pessoas vivem no limiar da pobreza e precisam de ajuda humanitária diariamente. Perto de sete milhões de pessoas estão deslocadas dentro do seu próprio país. Pelo menos cinco milhões fugiram e não podem regressar.

No vácuo de poder criado pela ausência de lei em diversas partes do país, nasceu o Daesh, os terroristas de inspiração islâmica que quiseram fazer um califado no norte da Síria e do Iraque. Estão mais fracos agora, mas continuam a levar a cabo os seus ataques - e muito dificilmente se vão desradicalizar, como argumenta Cátia Moreira de Carvalho, investigadora na faculdade de psicologia e de ciências da educação da universidade do Porto, onde estuda a prevenção e o combate ao extremismo violento, e também tópicos associados a refugiados.

O Mundo a Seus Pés é um programa semanal da editoria internacional do Expresso. A condução do programa é rotativa entre os jornalistas Cristina Peres, Pedro Cordeiro, Manuela Goucha Soares e Ana França.