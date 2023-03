Há cada vez mais bebés russos a nascer na Argentina desde que a guerra da Ucrânia começou. Mas porquê?

Polina, uma empresária de marketing digital russa de 33 anos, tinha o sonho de ser turista na Argentina para ver baleias e pinguins. Quando a guerra da Ucrânia começou percebeu que este país da América Latina acolhe bem os estrangeiros e não exige visto de entrada aos cidadãos russos, a quem muitos países fecharam a porta. Como se isso não fosse suficiente para atrair os russos que querem viver em liberdade, a Argentina garante cidadania imediata a todas as crianças que nascem no país.

Polina também percebeu que Buenos Aires é uma boa cidade para criar o filho. Acompanhada pelo marido, saiu da Rússia antes que fosse tarde demais e Vladimir Putin decretasse a mobilização geral, como aconteceu setembro do ano passado.

Para comentar este fenómeno ‘batizado’ como turismo obstétrico, e as mais recentes declarações do ex-Presidente russo Dimitri Medvedev sobre as ilhas Malvinas temos connosco o correspondente do Expresso em Buenos Aires, Márcio Resende, e o investigador em Ciência Política, Andrés Malamud.