Caos no Peru: Ninguém quer o poder num país em que o povo está a ser usado

Dina Boluarte, a primeira mulher Presidente do Peru, acusou interesses estrangeiros de financiarem os desacatos e confrontos que assolam o país andino. Embarque connosco neste episódio do podcast O Mundo a Seus Pés e oiça o correspondente do Expresso em Lima, Luís Novais, falar sobre as origens históricas, culturais e sociais destes dias instáveis que se vivem no país do Nobel da Literatura Mario Vargas Llosa. O professor de Ciência Política Michael Baum aborda o papel dos militares e a economia neoliberal de um país onde existiu uma reforma agrária que, nalguns pontos, teve semelhanças com a que se viveu no nosso país.

