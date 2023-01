Loading...

Vídeo "O Brasil é nosso. A polícia não conseguiu conter o povo". O caos e a violência de uma multidão de bolsonaristas (vídeo)

Uma manifestante pisa as grades de ferro tombadas no chão. "Nós vamos passar por cima", grita. As barreiras policias não aguentaram a tropelia. Bolsonaristas deixaram a ferro e fogo a Praça dos Três Poderes, em Brasília, este domingo, 8 de janeiro. Congresso, Palácio do Planalto e Supremo Tribunal Federal foram ocupados durante a tarde por quem não se conforma com os resultados das eleições que voltaram a dar a presidência a Lula da Silva. Veja o vídeo

Facebook

Whatsapp

Twitter

Linkedin

Mail

Copiar Url

Há 39 minutos