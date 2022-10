Lula reconquista o Brasil. Falta saber como governá-lo

Os dois milhões de votos que Luiz Inácio Lula da Silva teve a mais do que Jair Messias Bolsonaro nas presidenciais brasileiras, cuja segunda volta se disputou domingo, são coisa pouca num país com 215 milhões de habitantes. Ou seja, a divisão foi profunda.

Lula prometeu governar para esses 215 milhões, rejeitando a ideia de que haja “dois Brasis”. Reconciliar um povo, formar um Executivo tão coeso quanto inclusivo e fazer pontes para resolver problemas são os grandes desafios do antigo e novo Presidente, que toma posse no próximo dia 1 de janeiro.

São convidados deste episódio Rita Figueiras, professora de Comunicação Política na Universidade Católica Portuguesa; Renato Lessa, catedrático de Filosofia Política, investigador da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro e do Instituto de Ciências Sociais de Lisboa; e Manuela Goucha Soares, jornalista da secção internacional do Expresso. A moderação cabe ao editor Pedro Cordeiro e a sonoplastia a João Martins.

