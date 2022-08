O Mundo a Seus Pés #17: A voz aos correspondentes em tempos de pandemia (EUA e Turquia)

A secção Internacional do Expresso conta com correspondentes em várias partes do mundo. Nos vários continentes da Terra contam-nos o que acontece, dão-nos pontos de vista locais e, em tempos de pandemia, explicam como se vive e combate a crise nos países que os acolhem.

Neste episódio falamos com os jornalistas que cumprem essa função nos Estados Unidos e na Turquia. Em Massachusetts está o Ricardo Lourenço, antigo editor da secção Internacional do Expresso e hoje correspondente do jornal. Habitualmente em Ancara mas temporariamente em Portugal, por causa do coronavírus, o José Pedro Tavares. A edição técnica é de Rúben Tiago Pereira, José Cedovim Pinto e Joana Beleza, a moderação do editor, Pedro Cordeiro.

De que forma o impacto da pandemia vai influenciar as eleições presidenciais americanas de 3 de novembro? Como vai ser possível fazer campanha? O desemprego galopante prejudicará as hipóteses de reeleição de Donald Trump?

Na Turquia, que confinamento ordenou Recep Tayyip Erdogan? O poderoso Presidente reforça-se com poderes especiais? Quem lhe faz frente? Estas e outras questões têm a resposta dos nossos correspondentes nesta emissão de O Mundo a Seus Pés.

O Mundo a Seus Pés é o podcast da secção internacional do Expresso. De 15 em 15 dias falamos de assuntos que dominam a atualidade mundial. Para decifrar um mundo cada vez mais complexo, contaremos com os nossos jornalistas, mas também com correspondentes e outros convidados, que nos ajudarão a explicar o que se passa nas várias paragens do planeta.

Não estamos necessariamente colados às notícias da quinzena, mas a grandes questões de interesse global, procurando voltar a nossa análise para o futuro.