O Mundo a Seus Pés #12: está aí a “Super Terça-feira”. Quem vão os democratas lançar contra Donald Trump em 2020?

Qual será o nome escolhido pelo partido democrata para, a 3 de novembro, enfrentar o presidente incumbente nas eleições presidenciais? Bernie Sanders, o senador do estado do Vermont que segue neste momento como favorito mas que as alas mais moderadas consideram demasiado socialista? Joe Biden, ex-vice de Barack Obama com muito capital moral e político junto da população negra mas sem mensagem fresca? Elizabeth Warren, senadora do Massachusetts que fez carreira académica contra a influência da alta finança mas quer subir demasiado os impostos? Ou será o milionário Michael Bloomberg, moderado e apoiante da limitação do uso de armas mas com poucos apoiantes de base e algumas frases bastante sexistas proferidas num passado próximo?

Para nos ajudar a explicar os pontos fracos e fortes dos quatro principais candidatos à nomeação democrata - aos quais ainda se pode juntar Amy Klobuchar, o nome que mais tem hipóteses de vencer nos estados-baloiço como Michigan e Pensilvânia mas menos conhecido do público geral - o episódio desta semana do podcast da secção internacional do Expresso conta com a participação de Diana Soller, investigadora do IPRI-NOVA e autora, com Tiago Moreira de Sá, do livro “Donald Trump: O Método no Caos”, Pedro Cordeiro, editor da secção, e Ana França, jornalista da equipa de Internacional. A edição esteve a cargo do jornalista multimédia Rúben Tiago Pereira.