O Mundo a Seus Pés #10: Porque não devemos esquecer o Holocausto?

Neste debate falamos do horror do Holocausto, e da importância de não esquecermos os milhões de pessoas assassinadas nos campos de morte do regime nazi.

Temos connosco Esther Mucznik , fundadora e presidente da Associação Memória e Ensino do Holocausto — MEMOSHOÁ, e o embaixador Luís Barreiros, chefe da delegação portuguesa à Aliança Internacional para a Memória do Holocausto.

Episódio gravado na segunda feira 27 de janeiro, Dia da Memória do Holocausto, em que se assinalam 75 anos da libertação do campo de extremínio de Auschwitz, na Polónia, pelas tropas (russas) do Exército Vermelho.

Quando os soldados russos entraram naquele complexo de horror e desolação encontraram cerca de sete mil pessoas. Auschwitz é o campo de que ainda existem mais sobreviventes vivos, e é também o mais simbólico.

À hora a que gravámos este podcast, cerca de 200 sobreviventes do Holocausto reúniam -se em Auschwitz para participar numa cerimónia comemorativa da libertação deste campo, a 27 de janeiro de 1945. Portugal fez-se representar pelo ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva. E o Governo português lembra que nesta data também devemos homenagerar os “que tiveram a coragem de escolher fazer o que estava certo, independentemente das consequências”.

Para além dos dois convidados do Expresso, participam ainda os jornalistas Manuela Goucha Soares e Pedro Cordeiro, editor do Internacional, que tem a seu cargo a moderação do debate. A gravação e edição multimédia é de Rúben Tiago Pereira.

O mundo a seus pés é o podcast da secção internacional do Expresso. De 15 em 15 dias falamos de assuntos que dominam a atualidade mundial. Para decifrar um mundo cada vez mais complexo, contaremos com os nossos jornalistas, mas também com correspondentes e outros convidados, que nos ajudarão a explicar o que se passa nas várias paragens do planeta.

Não estamos necessariamente colados aos episódios da quinzena, mas a grandes questões de interesse global, procurando voltar a nossa análise para o futuro.