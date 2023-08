“Os drones vigiam áreas cada vez mais longe e estão no ar cada vez mais tempo. Não tenho qualquer dúvida que um dia vão transportar pessoas”

Mesmo rejeitando tornar-se um fabricante de armamento, a Tekever acabou por fornecer drones que captam dados do terreno para o exército ucraniano durante a guerra contra os invasores russos. Ricardo Mendes, diretor executivo da empresa portuguesa, não pode fornecer detalhes sobre as encomendas, mas não tem dúvidas de que os drones da Tekever vão estar na mira do inimigo.

Nas iniciativas com propósitos humanitários, Ricardo Mendes enalteceu um novo projeto que permitiu equipar drones que monitorizam o Canal da Mancha e o Mediterrâneo para o lançamento de balsas flutuantes, que não salvam toda a gente nem são as mais resistentes das embarcações, mas sempre permitem ganhar alguns minutos a migrantes naufragados.

Foi precisamente este projeto que levou Ricardo Mendes a trazer para o podcast Futuro do Futuro uma foto de um drone da Tekever já devidamente equipado com uma balsa flutuante.

No segundo desafio do Futuro do Futuro, Ricardo Mendes trouxe um som que tem no final da banda sonora um ruído de lançamento com catapulta – um dos sistemas de lançamento que começaram a ser desenvolvidos para o drone AR3.