“A organização económica vai sofrer um abalo devido à Inteligência Artificial. Vai haver revolta e necessidade de um novo contrato social”

“As máquinas podem e devem ser as nossas escravas”, defende Luís Moniz Pereira, pioneiro da informática e uma das referências nacionais na ética da Inteligência Artificial. No podcast Futuro do Futuro, o professor emérito da Universidade Nova de Lisboa garante que o espectro do desemprego já perfila no horizonte próximo e que serão os empregos que mais dependem de rotinas que vão sofrer mais com esta viragem. Oiça aqui a entrevista