Manuel Pina, diretor-geral da Otovo Portugal: “Sentir-se redundante é a melhor métrica de sucesso que qualquer líder pode ter“

Quem o conhece diz que lhe assentaria bem o cargo de “gestor de negócios difíceis“. Manuel Pina trocou a estabilidade de uma carreira na Sonae - “o sonho de qualquer mãe“ - pelo desafio de liderar as operações da plataforma Uber em Portugal, um modelo de negócio contestado em vários países, mas onde acabaria por chegar a diretor-geral.

Estavamos em 2014, e confessa que teve dificuldade em explicar à família e aos amigos o passo que estava a dar. Abraçou No ano passado, ao fim de sete anos na empresa - com muitos desafios pelo meio, desde um processo de regulamentação da atividade dos TVDE, alterações ao Código do Trabalho e uma pandemia -, deixou o cargo para assumir outro desafio complexo: lançar em território nacional a operação da norueguesa Otovo e democratizar o acesso das famílias à energia solar.